Musk, der reichste Mann der Welt und Chef der Elektroauto-Schmiede Tesla, bekräftigte am Dienstag seine Unterstützung für die Kryptowährung, die 2013 als Scherz aus der Taufe gehoben wurde. Tesla akzeptiere weiter Dogecoin für Merchandiseprodukte, und Musks private Weltraum-Firma SpaceX werde dies bald ebenfalls tun.

"Viele Menschen, die nicht so wohlhabend sind, haben mich ermutigt, Dogecoin zu kaufen und zu unterstützen", sagte Musk in einem Interview mit Bloomberg-Chefredakteur John Micklethwait auf dem Qatar Economic Forum in Doha. "Ich reagiere auf diese Leute."

Dogecoin ist im laufenden Jahr um 64 Prozent gesunken. Der Token war am Sonntag innerhalb von ein paar Stunden um etwa 9 Prozent geklettert, nachdem Musk getwittert hatte, dass er ihn weiterhin unterstützen und kaufen werde.

Musk hat sich in den letzten Jahren lautstark für Kryptowährungen eingesetzt und gelegentlich damit die Märkte bewegt. Anfang 2021 trieb er Bitcoin in die Höhe, als Tesla einige Token für seine Firmenkasse kaufte - bevor er dann kurze Zeit später sagte, der Preis erscheine "hoch" und sich über den Energieverbrauch beim Bitcoin-Mining besorgt zeigte, was beides zu Rückgängen führte.

Im März bekräftigte Musk, dass er Bitcoin, Ether und Dogecoin besitzt und sie nicht verkaufen wird.

Insbesondere Dogecoin fand seinen Gefallen. Musk tweetete alles mögliche zu dem Projekt, angefangen mit dem Schürfen des Meme-Tokens mit seinen Kindern bis zu der Ankündigung, dass SpaceX einen Dogecoin auf dem Mond hinterlassen werde. Dogecoin erreichte sein Rekordhoch im Mai 2021 im Vorfeld eines angekündigten Auftritts von Musk bei "Saturday Night Live". Allgemein wurde erwartet, dass Musk den Coin in der Show erwähnen würde. Als er ihn einen "Schwindel" ("Hustle") nannte, stürzte Dogecoin jedoch ab.

