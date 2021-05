In einem Tweet schreibt Musk, dass er die wenig bekannte Kryptowährung weder verkauft habe noch eine Veräusserung in der Zukunft plane. Gemessen am Börsenwert ist Dogecoin die viertgrösste Kryptowährung.

Yeah, I haven’t & won’t sell any Doge — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021

Musk hat sich in der Vergangenheit wiederholt sowohl lobend als auch kritisch zu Dogecoin geäussert und für Kursausschläge gesorgt. Vergangene Woche hatte er die als Parodie auf Bitcoin gestartete Cyber-Devise bei einem TV-Auftritt als "Abzocke" bezeichnet und auf Talfahrt geschickt. Musk hatte vor kurzem die Akzeptanz der Digitalwährung Bitcoin als Zahlungsmittel für den Kauf von Tesla-Elektroautos ausgesetzt und einen Kurssturz bei Kryptowährungen ausgelöst.

(Reuters)