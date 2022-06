Die Spekulationen über die finanzielle Gesundheit des Kryptowährungs-Hedgefonds Three Arrows Capital intensivierten sich am Mittwoch, nachdem ein Tweet von Mitbegründer Zhu Su auf potenziellen Stress im Zuge des jüngsten Markteinbruchs hindeutet.

"Wir sind dabei, mit den relevanten Parteien zu kommunizieren, und setzen uns voll und ganz dafür ein, dies zu klären", twitterte der ehemalige Händler der Credit Suisse von seinem verifizierten Konto, ohne weitere Einzelheiten anzugeben. Zhu und Three-Arrows-Mitbegründer Kyle Davis reagierten nicht auf Bloomberg-Anfragen nach Stellungnahmen.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Nansen schätzte Anfang März, dass Three Arrows etwa 10 Milliarden Dollar verwaltet. Im Dezember 2020 hielt Three Arrows mehr als 5 Prozent des Grayscale Bitcoin Trust, wie aus den jüngsten verfügbaren Pflichtmitteilungen hervorgeht. Ob Three Arrows diese Position beibehalten hat, ist unklar. Der Trust hat einen Marktwert von rund 10 Milliarden Dollar.

In den Fokus ist Three Arrows bereits aufgrund seines Engagements in den Coin Staked Ether (stETH) gerückt, der bei den Problemen des Celsius Network eine Rolle spielte. Laut Nansen-Daten begann der Hedgefonds im vergangenen Monat stETH aus dezentralen Plattformen abzuziehen. Erst am Dienstagmorgen zog Three Arrows in vier Transaktionen mehr als 80'000 stETH aus dem dezentralen Kreditprojekt Aave ab und tauschte dann 38'900 stETH gegen 36'700 Ether.

Der stETH-Token soll 1:1 gegen Ether einlösbar sein, nachdem das geplante Upgrade des Ethereum-Netzwerks wirksam wird.

(Bloomberg)