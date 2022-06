Das Softwareunternehmen hat in grossem Stil auf Bitcoin gewettet und die Digitalwährung als Sicherheit für einen im März aufgenommenen Kredit über 205 Millionen Dollar hinterlegt.

MicroStrategy hat als eines der ersten grossen Unternehmen Bitcoin für seine Firmenkasse gekauft. Konzernchef Michael Saylor wirbt in den sozialen Medien und auf Konferenzen häufig für die weltweit grösste Kryptowährung - so auch in einem Tweet am Montag inmitten des Ausverkaufs mit den Worten "In #Bitcoin We Trust". Mit dem Ausverkauf am Kryptomarkt fiel der Aktienkurs von MicroStrategy am Montag um 25 Prozent. Der Börsenwert der Firma, die Software für Unternehmen herstellt, schrumpfte auf rund 1,7 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro).

In Bezug auf den Kredit hatte MicroStrategy-Präsident Phong Le Anfang Mai in einer Telefonkonferenz erklärt, der Bitcoin-Preis müsse sich "ungefähr halbieren auf rund 21'000 Dollar bevor wir nachschusspflichtig würden". Das Unternehmen hatte für das Darlehen rund 820 Millionen Dollar an Sicherheiten hinterlegt. Deren Wert hat sich inzwischen jedoch in etwa halbiert.

Angesichts der Erwartung einer beschleunigten Straffung der US-Geldpolitik fiel der Bitcoin-Kurs am Dienstag zunächst um weitere 10 Prozent auf zeitweise 20'824 Dollar, machte einen Grossteil der Verluste jedoch später wieder wett. Zuletzt notierte die Digitalwährung gegenüber dem Vortag 0,7 Prozent leichter bei 22'427 Dollar.

