“Das Volumen wird zurückgehen und Hedgefonds werden umstrukturieren müssen”, sagte Novogratz am Mittwoch auf der Piper Sandler Global Exchanges & Brokerage Conference in New York. “Es gibt sage und schreibe 1'900 Krypto-Hedgefonds. Ich schätze, dass zwei Drittel davon ihr Geschäft aufgeben werden.”

Der ehemalige Manager des Hedgefonds Fortress Investment nannte die Reaktion des Finanzmarktes auf die Rücknahme der Stimulierung durch die Federal Reserve als Hauptgrund für den Einbruch der Token-Preise in den letzten sechs Monaten. Bitcoin ist seit einem Rekordhoch im November um mehr als die Hälfte gefallen. Novogratz führte auch den Zusammenbruch der Terra-Blockchain im letzten Monat - an der er und Galaxy als Investoren beteiligt waren - auf die allgemeinen makroökonomischen Faktoren zurück und nicht auf Fehler im Projekt.

Die erste Adresse

Terra “war nicht stark genug, um mit dem Gegenwind der fallenden Bitcoin-Preise und der fallenden Krypto-Preise fertig zu werden. Das war ein katastrophaler Verlust”, sagte Novogratz. “Der CEO war unglaublich klug und charismatisch, und es steckte eine enorme Dynamik hinter dem, was er tat.”

Gleichwohl werde Galaxy auch im Abschwung weiter expandieren, im Gegensatz zu Konkurrenten wie Gemini Trust, die Mitarbeiter entlassen, um den Bärenmarkt zu überleben, sagte Novogratz. Die in New York ansässige Krypto-Brokerage- und Asset-Management-Firma will nach dem Ende des Abschwungs “die erste Adresse” sein, sagte der Krypto-Milliardär.

(Bloomberg)