Mit dem "ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (Ticker BITI)" startet am heutigen Dienstag der erste inverse in den USA börsengehandelte Fonds, der an die grösste Kryptowährung gekoppelt ist. Nach dem jüngsten Ausverkauf im Digitalwährungssektor liegt der Bitcoin-Preis inzwischen rund 70 Prozent unter dem Hoch vom November.

"Wir glauben, dass es viele Investoren gibt, die kurz- oder langfristig eine pessimistische Sicht auf Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen haben, die aber noch nicht gehandelt haben, weil es zu schwierig oder zu teuer war", sagte ProShares-Chef Michael Sapir gegenüber Bloomberg am Telefon. "Diese Investoren werden in der Lage sein, ein Short-Engagement in Bitcoin so einfach einzugehen wie den Kauf eines ETFs über ein traditionelles Brokerkonto."

Die Kostenquote von BITI beträgt 0,95 Prozent. Damit liegt sie gleichauf mit dem Bitcoin Strategy ETF (BITO), der im Oktober als erster US-ETF auf Bitcoin an den Start ging.

(Bloomberg)