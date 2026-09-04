Die neuen Regeln folgen auf ein historisches Paket von 176 Reformen, ‌das im Juni angekündigt worden war. Diese Massnahmen gelten als die weitreichendsten Veränderungen des sozialistischen Modells seit der Revolution ​unter Fidel ​Castro im Jahr 1959. Die ⁠Bevölkerung steht den Schritten angesichts ständiger ​Stromausfälle, verschärfter US-Sanktionen ⁠und einer intransparenten Staatsführung, die sich bis vor Kurzem ‌gegen Marktreformen gewehrt hat, jedoch vorsichtig gegenüber. Obwohl Kuba mit den marktwirtschaftlichen Reformen Forderungen der Regierung von US-Präsident ‌Donald Trump nachkommt, sind die Gespräche zwischen den ​beiden Nachbarstaaten in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten.