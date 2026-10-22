Gut kommt auch das höhere EBIT-Ziel für das Gesamtjahr an. Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, hat laut der UBS damit zu tun, dass eine solche Zielerhöhung von vielen Marktteilnehmern erwartet worden sei. Daher gebe es nun nur wenig Anpassungsbedarf bei den Konsensschätzungen.