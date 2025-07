Das weltweite Seefrachtgeschäft wird in US-Dollar abgewickelt. Die Seefracht trage bei Kühne+Nagel einen grossen Teil des Gewinns bei und sei damit am stärksten von der US-Dollar-Schwäche betroffen, schrieb der Konzern: «Insofern fallen in der Seefracht sowie teilweise in der Luftfracht die markantesten Währungsverluste auf.»