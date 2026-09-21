Die Zusammenarbeit umfasst laut den Angaben unter anderem Logistikdienstleistungen für die Infrastruktur des Cloudproviders Amazon Web Services (AWS) - vom Bau und der Inbetriebnahme der Anlagen über die laufende Wartung und Modernisierung bis hin zu Erweiterungsprojekten. Es ist das erklärte Ziel von Kühne+Nagel, in diesem Geschäftsbereich zu wachsen.