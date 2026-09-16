Die Anlage verfüge über eine Fläche von gut 3500 Quadratmetern und liege im Frachtzentrum Cargo City South des Flughafens auf einem firmeneigenen Areal, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Damit baut der Logistiker seine Kapazitäten für den Transport und die Lagerung von Arzneimitteln aus und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach verlässlichen Lieferketten für Healthcare-Produkte. Angaben zum Investitionsvolumen werden in der Mitteilung keine gemacht.