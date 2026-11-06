Die Demokratin Hinojosa hatte sich bei den ​Zwischenwahlen am Dienstag überraschend gegen den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott durchgesetzt. Sie rückt damit als erste Vertreterin ihrer Partei seit ‌Mitte der 1990er Jahre an die Spitze des Bundesstaats, der jahrzehntelang eine sichere Hochburg der Republikaner war. Ihr Sieg war umso bemerkenswerter, als Abbott Medienberichten zufolge im Wahlkampf fast achtmal so ​viel Geld wie ​Hinojosa ausgeben konnte. Einer seiner Unterstützer ⁠war der Multimilliardär Elon Musk, dessen Unternehmen SpaceX und Tesla ihre ​Firmensitze in Texas haben.