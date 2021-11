Ein Twitter-Bot meldete es zuerst: Ein verpixelter Cryptopunk wurde für eine halbe Milliarde Dollar verkauft – natürlich in Kryptogeld. Viele fragen sich, wie das passieren konnte, schreibt die Plattform Artnet. Dieser Cryptopunk wäre auf einen Schlag das teuerste NFT aller Zeiten gewesen und hätte sogar Rekordhalter Beeple mit 69 Millionen Dollar in den Schatten gestellt. Doch es war eben kein echter Deal, sondern die Transaktion war ungültig, wie die Plattform Larva Labs bekannt gab. Damit wurde der Verkauf also von den Schöpfern der Cryptopunks als unzulässig deklariert.

Doch was war geschehen? Wie sich rasch herausstellte, waren der Verkäufer und der Käufer dieselbe Person.

In der Finanzsprache nennt man das auch einen "Wash Trade". Er wird dazu benutzt, um einen Preis nach oben zu heben. An sich nichts Neues. Doch wie der Kauf getätigt wurde, schon. Die gewaltige Summe für die Transaktion wurde über einen "Flash Loan" bereitgestellt. Das ist ein ungesicherter Kredit, der in der Welt des dezentralen Finanzwesens – auch DeFi genannt – immer beliebter wird.

Bei DeFi wird mittels der Ethereum-Blockchain Liquidität für eine Transaktion bereitgestellt und über einen Smart Contract gespeichert.

Beim Kauf des Cryptopunks geschah also Folgendes: Der "Käufer" lieh sich das Geld, konstruierte eine Transaktion mithilfe des NFT, und als der Smart Contract "entdeckte", dass das Geld nicht zurückgezahlt wurde, wurde die Transaktion rückgängig gemacht.

PSA: This transaction (and a number of others) are not a bug or an exploit, they are being done with “Flash Loans” (https://t.co/Q5bDL1QkWP). In a nutshell, someone bought this punk from themself with borrowed money and repaid the loan in the same transaction. 1/2 https://t.co/EgS7aiga3j

— Larva Labs (@larvalabs) October 29, 2021