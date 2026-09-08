Für den Preisanstieg gibt es mehrere Gründe. Einerseits sorgen sich Marktteilnehmer um das Angebot. So ist die Kupferproduktion in Chile zuletzt wegen ungünstiger Wetterbedingungen deutlich zurückgegangen. Laut Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht lag die Produktion 9,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Chile ist der weltweit grösste Produzent von Kupfererz.