«Am Kupfermarkt werden derzeit vor allem Erwartungen an den weiteren Ausbau von Rechenzentren und der dafür ‌benötigten Energieinfrastruktur gehandelt», sagte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Enttäusche der am Abend erwartete ​Ausblick vom Chipriesen Nvidia oder nährten Aussagen ​zur Investitionsbereitschaft der grossen ​Cloudanbieter neue Zweifel am KI-Boom, drohe eine weitere ‌Verkaufswelle.