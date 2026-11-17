Der Preis fiel um 0,8 Prozent auf 13'144 Dollar je Tonne, das war der tiefste Stand seit viereinhalb Monaten.
«Am Kupfermarkt werden derzeit vor allem Erwartungen an den weiteren Ausbau von Rechenzentren und der dafür benötigten Energieinfrastruktur gehandelt», sagte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Enttäusche der am Abend erwartete Ausblick vom Chipriesen Nvidia oder nährten Aussagen zur Investitionsbereitschaft der grossen Cloudanbieter neue Zweifel am KI-Boom, drohe eine weitere Verkaufswelle.
Seit Anfang November ist der Kupferpreis um rund sechseinhalb Prozent eingebrochen. Zusätzlich unter Druck geriet das Industriemetall am Dienstag durch die jüngste Kursrally beim Dollar . Ein stärkerer Greenback verteuert in Dollar gehandelte Rohstoffe für Käufer aus anderen Währungsräumen.
(Reuters)