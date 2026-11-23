Der Preis für Kupfer hat die Talfahrt der vergangenen Woche wegen der Sorge vor einem Ende des KI-Booms und einer damit verbundenen geringeren Nachfrage nach dem Rohstoff fortgesetzt. Am Montag ist die Notierung für eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London erstmals seit März unter 12'000 US-Dollar gefallen. Bereits in der vergangenen Woche war der Kurs des Metalls um etwa neun Prozent eingebrochen.