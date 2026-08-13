Am Ausblick hält Kuros fest und erwartet neben dem bereits erwähnten Umsatzplus von mindestens 35 Prozent eine adjustierte EBITDA-Marge von etwa 14 Prozent. Auch das mittelfristige Ziel, 2028 einen Umsatz von 300 bis 330 Millionen US-Dollar und eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 20 Prozent zu erreichen, bekräftigte Kuros.