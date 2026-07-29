Investoren greifen am Mittwochvormittag bei den Aktien von Kuros kräftig zu. Der Titel steigt um 15,14 Prozent auf 23,58 Franken, womit er den höchsten Stand seit Ende April erreicht hat und unter allen Werten des Swiss Performance Index (SPI) derzeit am stärksten ist.
Grund für den Kurssprung ist eine äusserst positive Einschätzung durch die UBS. Die zuständige Analystin, Tanya Hansalik, nimmt die Abdeckung des in Schlieren ZH ansässigen Biotech-Unternehmens mit einem «Buy»-Rating und dem Kursziel von 33 Franken auf. Damit sieht sie die Aktie mittelfristig um 61 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag steigen und dem Dekadenhoch bei etwas über 34 Franken nahekommen.
Laut Hansalik wird Kuros dank weiterer Marktanteilsgewinne des Schlüsslprodukts MagnetOs weiterhin stark wachsen. Konkret sagt sie ein 42-prozentiges Umsatzwachstum sowie eine 14,6-prozentige Ebitda-Marge im Geschäftsjahr 2026 voraus. Da diese Schätzungen über den selbst gesteckten Zielen des Managements liegen, hält die UBS-Analystin eine Anhebung der Guidance beim Drittquartalsbericht vom Oktober für möglich.
MagnetOs ist ein synthetischer Knochenersatz sowie das zentrale Produkt von Kuros. Sein Umsatz lag im Jahr 2025 bei 143,9 Millionen Dollar, was einem Plus von 71 Prozent gegenüber 2024 entsprach. Zudem machten die MagnetOs-Verkäufe den Löwenanteil der Produktverkäufe von total 146,1 Millionen Dollar aus.
Schon die zweite Neuabdeckung im Juli 2026
Die Neuabdeckung durch die UBS ist schon die zweite im Juli 2026. Anfang Monat hat der zuständige Experte der Privatbank Berenberg, Christian Ehmann, die Beobachtung des Titels mit einer Kaufempfehlung und dem Preisziel von 32 Franken aufgenommen. Für den dreijährigen Anlagehorizont veranschlagte der Analyst den fairen Wert je Kuros-Aktie sogar bei 55 Franken. Er betrachtet 2026 als entscheidendes Übergangsjahr hin zu anhaltendem Wachstum, da Kuros seine Produktionskapazitäten in den USA ausbaut und sich dadurch für eine erhebliche operative Hebelwirkung und Margenverbesserung aufstelle. Ehmann beziffert das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum der Jahre 2026 bis 2028 mit 25,9 Prozent. Derweil dürfte der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dem Analysten zufolge im Schnitt um 55,3 Prozent pro Jahr zunehmen.
Sowohl die Expertin der UBS als auch der Berenberg-Analyst bewegen sich mit ihren Prognosen für Kuros im Marktkonsens. Das durchschnittliche Kursziel aller von Bloomberg erfassten Analysten liegt bei 32,67 Franken. Fünf Experten stufen das Biotech-Unternehmen mit «Buy» ein. Es gibt weder «Hold»- noch «Sell»-Ratings.