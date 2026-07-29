Schon die zweite Neuabdeckung im Juli 2026

Die Neuabdeckung durch die UBS ist schon die zweite im Juli 2026. Anfang Monat hat der zuständige Experte der Privatbank Berenberg, Christian Ehmann, die Beobachtung des Titels mit einer Kaufempfehlung und dem Preisziel von 32 Franken aufgenommen. Für den dreijährigen Anlagehorizont veranschlagte der Analyst den fairen Wert je Kuros-Aktie sogar bei 55 Franken. Er betrachtet 2026 als entscheidendes Übergangsjahr hin zu anhaltendem Wachstum, da Kuros seine Produktionskapazitäten in den USA ausbaut und sich dadurch für eine erhebliche operative Hebelwirkung und Margenverbesserung aufstelle. Ehmann beziffert das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum der Jahre 2026 bis 2028 mit 25,9 Prozent. Derweil dürfte der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dem Analysten zufolge im Schnitt um 55,3 Prozent pro Jahr zunehmen.