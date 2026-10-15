Zudem nahm im Oktober die neue Produktionsstätte für die kommerzielle Herstellung des Knochenersatzmaterials MagnetOs in Alpharetta im US-Bundesstaat Georgia ihren Betrieb auf. Die zusätzliche Kapazität soll die Versorgungssicherheit stärken und das weitere Wachstum unterstützen, wie es heisst. Die neue Anlage sei termingerecht und innerhalb des geplanten Budgets in Betrieb genommen worden. Zusammen mit dem Standort im niederländischen Bilthoven verfügt Kuros nun über zwei Produktionsstandorte.