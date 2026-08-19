«Diese Regierung braucht einen Erfolg, und vielleicht lässt sich dieser dadurch erzielen, dass sie künstlich versucht, die langfristigen Renditen für Staatsanleihen in Schach zu halten», sagte Jack McIntyre, Portfoliomanager bei Brandywine Global Investment Management. «Sie müssen etwas versuchen. Die Stimmung am langen Ende der Renditekurve ist weltweit so pessimistisch wie schon lange nicht mehr.» Gestiegene Inflationssorgen, die Folgen des Iran-Kriegs, eine stark steigende Staatsverschuldung und der Kapitalbedarf der grossen KI-Unternehmen hatte zuletzt die Renditen nach oben getrieben.