Folglich ist eine andere Erklärung als ein Misstrauensvotum für die Management-Verkäufe plausibler: die Realisierung von Gewinnen. Denn die Roche-Anteilsscheine sind seit Jahresbeginn um über 21 Prozent vorgerückt, wodurch sie den Swiss Market Index (SMI), der knapp 10 Prozent zulegte, deutlich übertroffen und sich einem neuen Allzeithoch angenähert haben. Dieses stammt aus dem April 2022 und beträgt 404,20 Franken. Das sind lediglich 0,8 Prozent mehr als die aktuelle Notierung und auch 6,5 Prozent mehr als der Stand von Mitte Oktober.