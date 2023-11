Signa Prime besitzt die meisten Luxusimmobilien, die das 23 Milliarden Euro schwere Immobilienimperium der Signa Holding ausmachen, darunter Anteile am Berliner Kaufhaus KaDeWe und am Hotel Bauer in Venedig. Steigende Zinsen und sinkende Immobilienbewertungen haben zu Liquiditätsengpässen und einem Baustopp an mehreren Entwicklungsstandorten geführt. Signa war bereits gezwungen, seinen Anteil an dem Unternehmen, das Selfridges betreibt, zu reduzieren, nachdem sein thailändischer Investmentpartner Central Group diese Woche ein Darlehen in Eigenkapital umgewandelt hatte.