Von August an würden die Ergebnisse von Paramit in die konsolidierte Rechnung einfliessen, teilte Tecan am Montagabend mit. Tecan hat für Paramit einen Preis von 1 Milliarde US-Dollar bezahlt.

Paramit mit Sitz im kalifornischen Morgan Hill beschäftigt über 1000 Mitarbeiter und ist neu Teil der Tecan-Sparte Partnering Business. Die Firma soll im laufenden Jahr einen Umsatz in Höhe von 280 Millionen US-Dollar erzielen und von Beginn weg einen Beitrag zum Gewinn der neuen Besitzerin leisten.

Mit Paramit werde Tecan die Position bei Angeboten für Life Sciences und In-vitro-Diagnostik (IVD) ausbauen, hiess es bereits bei Ankündigung des Zukaufs. Auch die geografische Präsenz ergänze sich gut. Tecan gewinne an Produktionskapazität in Asien und eine starke Präsenz im OEM-Geschäft in Nordamerika.

Auf der anderen Seite profitiere Paramit von den Tecan-Verkaufskanälen im Rest der Welt. Der Umsatz der Amerikaner soll den Plänen zufolge im nächsten Jahr auf rund 300 Millionen Dollar anwachsen.

(AWP)