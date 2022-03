Doch steht der Firma aus dem zürcherischen Männedorf nun wohl eine Phase der Normalisierung bevor. 2021 legte der Umsatz aber noch einmal sehr deutlich zu und zwar um knapp 30 Prozent auf 946,6 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen betrug das Plus in etwa gleich viel.

Auf organischer Basis lag das Wachstum bei 14,1 Prozent (in Lokalwährungen). Ihre eigene Prognose von einem Plus im unteren bis mittleren Zehnerprozentbereich erreichte die Firma damit gut. Treiber war hier laut Communiqué einerseits der wirtschaftliche Aufschwung, andererseits ein gewisser Nachholbedarf bei Produkten für nicht-Covid-basierte Forschung und klinische Anwendungen.

Starkes Plus bei Aufträgen

Substanziell war auch der Anstieg beim Auftragseingang. Dieser erhöhte sich auf 965,4 Millionen von zuvor 855,2 Millionen. Beim Betriebsergebnis (EBITDA) gelang dem Laborausrüster eine Zunahme um knapp 29 Prozent auf 204,6 Millionen. Die entsprechende Marge lag somit bei 21,6 Prozent (VJ 21,8%).

Ohne die Integration der zugekauften Paramit wäre die Marge bei 23,1 Prozent zu liegen gekommen. Das eigene Ziel von 23 Prozent auf vergleichbarer Basis habe man daher erreicht, so Tecan. CEO Achim von Leoprechting hatte erst im Dezember in einem Interview an der Guidance zur operativen Marge dank der pandemiebedingt hohen Umsätze festgehalten. Für die kommenden Jahre rechnete er damals jedoch mit einer gewissen Normalisierung bei der Profitabilität, weil die Corona-Effekte nicht mehr weiter unterstützen dürften.

Konkret erwartet das Unternehmen 2022 nun ein Umsatzwachstum im mittleren Zehnerprozentbereich in Landeswährungen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird bei 20 Prozent des Umsatzes erwartet. Nach 2022 soll die organische Wachstumsrate jeweils im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zu liegen kommen (in Landeswährungen).

Was schliesslich den Reingewinn anbelangt, so erzielte Tecan hier ein Plus von rund 17 Prozent auf 121,7 Millionen Franken. Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen nun eine Dividende von 2,80 Franken erhalten (VJ 2,30 Fr.). Mit den vorgelegten Resultaten hat Tecan die Erwartungen der Analysten allerdings auf allen Ebenen nicht ganz erreichen können.

(AWP)