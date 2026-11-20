Die Europäische Zentralbank (EZB) will es Ländern ausserhalb der Währungsunion leichter machen, sich im Notfall mit Euro zu versorgen. Dazu sollen die ‌sogenannten ⁠Swap-Linien, also Vereinbarungen zum Tauschen von Währungen, einfacher nutzbar werden. «Wir arbeiten daran, unsere ⁠Swap-Linien in einer zunehmend zersplitterten Welt einsatzbereit zu halten», sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Freitag ‌auf einer Konferenz in Frankfurt. «Sie werden auch leichter zugänglich ‌sein.» Ziel ist es demnach, ​den Euroraum besser vor Finanzstress zu schützen, der aus dem Ausland kommt. Zugleich soll die Rolle des Euro in der Welt gestärkt werden.