Bundesbank-Präsident Joachim Nagel schliesst nicht aus, dass die EZB die Zinsen weiter erhöhen muss. Es sei noch zu früh, darüber zu spekulieren, sagte Nagel dem Sender CNBC. Das hänge von der Entwicklung der Energiepreise ab. Er könne nicht ausschliessen, dass die Notenbank in einen «leicht restriktiven Bereich» vordringe - also in ein Zinsniveau, das die Wirtschaft etwas dämpft. Nagel verwies auf die Ölpreise, die kürzlich über die Marke von 100 Dollar je Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent kletterten. «Wir sehen, dass die Energiepreise letzte Woche gestiegen sind; jetzt liegen wir bei fast 110 Dollar.»