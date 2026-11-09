Das Rennen um die Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde und weitere Top-Positionen bei der Europäischen Zentralbank ist weiter offen. Eurogruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis erklärte am Montag, idealerweise sollte die Besetzung bis zum Jahresende in einem Personalpaket geklärt sein. Die Finanzminister der Niederlande und Spaniens hätten ihre Bewerber Klaas Knot und Pablo Hernandez de Cos auf der Eurogruppen-Sitzung vorgestellt. Sie hätten «extrem gute Arbeit» beim Präsentieren der Profile der beiden einzigen Kandidaten für die Lagarde-Nachfolge geleistet. Die Entscheidung sei aber Sache der Staats- und Regierungschefs.
Er werde umgehend mit EU-Ratspräsident Antonio Costa den weiteren Prozess besprechen. Man arbeite unter einer engen Zeitvorgabe, da Lagarde ihren Rückzug bereits für den 7. Februar angekündigt habe. Pierrakakis verwies darauf, dass zwei weitere Führungspositionen bei der EZB frei würden. Neben der Nachfolge der im Januar ausscheidenden deutschen Direktorin Isabel Schnabel soll auch geklärt werden, wer auf den bis Ende Mai amtierenden EZB-Chefvolkswirt Philip Lane folgt. Es sei sinnvoll, die Besetzung der insgesamt drei Führungsämter «gleichzeitig» und somit in einer Paketlösung zu klären. «Wir planen, bei der Umsetzung der Massnahmen agil und schnell vorzugehen», versicherte Pierrakakis.
«Könnte Zeit für einen Spanier sein»
Vor dem Eurogruppentreffen hatten die Niederlande und Spanien für ihre Kandidaten zur Lagarde-Nachfolge geworben.
Knot verfüge als ehemaliger niederländischer Zentralbankchef und Krisenmanager über eine «exzellente» Erfolgsbilanz, sagte der niederländische Finanzminister Eelco Heinen. Die Länder sollten den Wettbewerb um die EZB-Spitzenposition nicht als Auseinandersetzung zwischen nord- und südeuropäischen Staaten betrachten. Der spanische Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo äusserte sich unterdessen optimistisch, dass der von Madrid nominierte Kandidat de Cos das Rennen machen werde. Er verfüge über besondere Vorzüge – etwa 30 Jahre Erfahrung im Zentralbankwesen - sowie die Fähigkeit, einen Konsens zu finden. Er habe zudem in seiner Zeit als Chef der spanischen Zentralbank Führungskompetenz bewiesen, sagte Cuerpo vor Journalisten. De Cos ist derzeit Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.
Laut Chefökonom Alexander Krüger von der Bank Bethmann HAL könnte der Kandidat aus Madrid das Rennen machen: «Niederländer, Franzosen und Italiener gab es an der EZB-Spitze schon, jetzt könnte es Zeit für einen Spanier sein.» Für Sorgen um den Fortbestand eines Kurses der Spreisstabilität gebe es keine Basis. Bislang habe die EZB bei jedem Führungswechsel einen pragmatischen Umgang mit dem Preismandat gezeigt.
(Reuters)