Knot verfüge als ehemaliger niederländischer Zentralbankchef und ‌Krisenmanager über eine «exzellente» Erfolgsbilanz, sagte der niederländische Finanzminister Eelco Heinen. Die Länder sollten den Wettbewerb um die EZB-Spitzenposition nicht als Auseinandersetzung zwischen nord- und südeuropäischen Staaten betrachten. Der spanische Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo äusserte sich unterdessen optimistisch, dass der ​von Madrid nominierte ​Kandidat de Cos das Rennen machen werde. Er ⁠verfüge über besondere Vorzüge – etwa 30 Jahre Erfahrung im Zentralbankwesen - sowie die ​Fähigkeit, einen Konsens zu ⁠finden. Er habe zudem in seiner Zeit als Chef der spanischen Zentralbank Führungskompetenz bewiesen, sagte Cuerpo vor Journalisten. ‌De Cos ist derzeit Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.