Mit Blick ⁠auf ihr Heimatland äusserte sich Lagarde indes besorgt. Frankreich befinde sich in einer ‌gefährlichen finanziellen Lage. «Wenn sich die Verschuldung 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nähert und es keinen klaren Kurs gibt, um den Anstieg zu kontrollieren, ist ‌das ein ernstes Problem», sagte sie. Um das Vertrauen wiederherzustellen, ​seien ein glaubwürdiger Weg, kollektive Entschlossenheit und Reformen nötig. Lagarde forderte einen Abbau von Bürokratie, tiefgreifendere Arbeitsmarktreformen und Anpassungen im Rentensystem angesichts der steigenden Lebenserwartung.