Zu verdanken ist dies vor allem der besseren finanziellen Situation insbesondere der Pensionskassen, aber auch einer höheren Sparquote in der Bevölkerung. «Diese Faktoren führten zu einer deutlichen Aufhellung bei den ökonomischen Verhältnissen der Vorsorgesysteme», sagte Jürg Portmann, Co-Leiter des Instituts Risk & Insurance an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), am Donnerstag an einer Videokonferenz. Die ZHAW führte die Studie zusammen mit Raiffeisen bereits zum neunten Mal durch.