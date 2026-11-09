Als er Lalique 2008 übernommen habe, habe sich das Unternehmen in einer schwierigen Lage befunden, so Denz. Seither sei die Manufaktur in Wingen-sur-Moder in Frankreich gestärkt worden, die Aktivitäten in Paris und Zürich weiterentwickelt und in Kollektionen und Boutiquen investiert worden. «Gemeinsam haben wir Lalique zurück in den Kreis der grossen französischen Maisons geführt.»