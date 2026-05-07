Mittelfristiges Wachstum angestrebt

Für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 hat sich Landis+Gyr neue Ziele gesetzt. Diesbezüglich peilt die Gruppe einen etwas tieferen Nettoumsatz in der Grössenordnung von 1075 bis 1125 Millionen Dollar sowie eine erhöhte EBITDA-Marge von 14,5 bis 15,5 Prozent an. Die Lücke zwischen einem auslaufenden Projekt und neuen Projekten belaste die Umsatzentwicklung mit rund 60 Millionen, hiess es.