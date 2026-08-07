Bis Jahresende seien voraussichtlich keine weiteren konjunkturellen Impulse zu erwarten. Stattdessen setze das Unternehmen auf seine Kostensenkungsprogramme, die im zweiten Halbjahr ​höhere ​Beiträge liefern sollen als noch ⁠in den ersten sechs Monaten. Mit dem Sparkurs ​reagiert Lanxess auf ⁠eine tiefe Branchenkrise, die dem Unternehmen im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch und ‌die niedrigste Anlagenauslastung seit 30 Jahren eingebrockt hatte. Um die Kosten zu drücken, kündigte der Konzern im März den Abbau von ‌weltweit 550 Stellen an - rund zwei Drittel davon in ​Deutschland. Bis Ende 2028 sollen so jährlich etwa 100 Millionen Euro eingespart werden.