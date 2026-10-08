Mit dem neuen Hauptsitz und dem Innovationszentrum baut Lastminute seine Präsenz in Chiasso weiter aus. Das Unternehmen ist seit rund 20 Jahren in der Tessiner Stadt ansässig. Das Innovationszentrum wurde am Mittwoch im Beisein von Vertretern der Gemeinde und des Kantons offiziell eröffnet.