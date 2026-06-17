Die Umstrukturierung soll bis Ende 2026 umgesetzt werden und ab 2027 zu jährlichen Kosteneinsparungen von rund 16 Millionen Euro führen, wie das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Zentrum der Neuausrichtung steht die Einführung von KI-Anwendungen in den Kernprozessen des Unternehmens.
Zudem will Lastminute in die dafür notwendige Dateninfrastruktur und in spezialisiertes Fachwissen investieren. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Massnahmen die operative Hebelwirkung erhöhen, profitables Wachstum ermöglichen und die Wettbewerbsposition stärken.
CEO: KI verändert Reisebranche grundlegend
CEO Alessandro Petazzi bezeichnete den Wandel in der Mitteilung als notwendig. KI verändere die Reisebranche grundlegend und beeinflusse sowohl das Such- und Buchungsverhalten der Kunden als auch die Organisation der Unternehmen. Mit der Neuausrichtung wolle man eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen.
Der Stellenabbau erfolgt in mehreren Ländern und unterliegt den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben und den vorgeschriebenen Konsultationen mit den Arbeitnehmervertretungen. Das Unternehmen kündigte an, die betroffenen Mitarbeitenden während des Prozesses zu unterstützen.
(AWP)