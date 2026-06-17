Die Umstrukturierung soll bis Ende 2026 umgesetzt werden und ab 2027 zu jährlichen Kosteneinsparungen von rund 16 Millionen Euro führen, wie das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Zentrum der Neuausrichtung steht die Einführung von KI-Anwendungen in den Kernprozessen des Unternehmens.