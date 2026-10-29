KI auf Kurs

Auf Kurs sieht sich das Unternehmen hingegen mit der im Juni angekündigten Umstrukturierung, die ab 2027 annualisierte Kosteneinsparungen von 16 Mio Euro einbringen soll. Und auf Kurs sei auch die KI-Strategie: Seit Anfang 2026 könnten Flüge, Hotels und Pauschalreisen von Lastminute über den firmeneigenen Server direkt in KI-Assistenten wie ChatGPT und Claude gebucht werden, so die Mitteilung.