Die Aktie des Schweizer Sportschuherstellers On Running zündete am Tag des Börsengangs in New York am 15. September ein regelrechtes Kursfeuerwerk. Gemessen am Ausgabepreis (24 Dollar) schossen die Titel bis 55 Prozent nach oben. Das überraschte selbst die grössten Optimisten.

Doch nun folgt nicht unerwartet eine gewisse Ernüchterung. Vom Rekordhoch von 40,80 Dollar, erzielt am 17. September im Intraday-Handel, ist die Aktie bis auf 30,89 Dollar am gestrigen Mittwoch gefallen. Das entspricht einem Rückgang von rund 25 Prozent.

Allein in den letzten vier Tagen resultiert durchgehend ein Verlust, wie die Bloomberg-Daten zu den jeweiligen Tagesabschlüssen (% Change) zeigen. Auch die Handelsvolumen sind nach den ersten drei Tagen zurückgegangen.

Damit erhalten die Experten recht, welche die On-Aktie als überteuert betrachten. Klar: On wächst umsatzmässig viel schneller als seine Konkurrenten. Aber die Marktkapitalisierung von On ist im Vergleich zu dem Umsatzzahlen, und hier ist das Wort angebracht, sportlich.

Die US-Website "Market Realist" macht dazu einen Konkurrenzvergleich: On Running hatte zum Beginn des Listings ein "Price-to-Sales Multiple" von rund 50. Nike und Deckers Outdoor kommen auf Werte von 5 beziehungsweise 4.

Ein Kauf von On-Aktien sollte angesichts des derzeitigen Marktumfeldes, in dem es hoch bewertete Wachstumsaktien schwierig haben, gut überlegt sein. Besser noch, wie immer nach Börsengängen, warten Investoren und Anlegerinnen bis zum Ablauf der Lock-Up-Perioden für Altaktionäre. Dann kommt in der Regel eine grössere Anzahl zusätzliche Aktien auf den Markt.