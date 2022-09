Die Volksinitiative gegen Massentierhaltung wollte die Tierwohlstandards in der Schweizer Landwirtschaft erhöhen. Diese hätten sich im Minimum an den Bio-Suisse-Richtlinien von 2018 orientieren sollen, etwa bei der Grösse der Tiergruppen pro Stall. Zudem sollte die Tierwürde in der Verfassung verankert werden.