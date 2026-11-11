Die US-Regierung befürchtet, dass die Führung in Peking diese Bauteile nutzen könnte, um Daten zu stehlen oder den Betrieb von US-Rechenzentren ‌zu stören. Der Branchenverband ITI warnte, ein Verbot drohe den Ausbau zum Stillstand zu bringen. Viele Cloud-Anbieter hätten die nötigen KI-Chips gekauft, die ohne die ​Transceiver aus China jedoch nicht miteinander verbunden werden könnten. ​Chinesische Firmen wie Eoptolink und Zhongji Innolight beherrschen ​den Weltmarkt für optische Transceiver mit einem Anteil von zwei Dritteln. US-Konkurrenten wie Coherent und ‌Lumentum verfügen Experten zufolge nicht über die nötigen Kapazitäten, um die chinesischen Anbieter kurzfristig zu ersetzen.