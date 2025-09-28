Für die Baubranche muss sich nun zeigen, ob Hausbesitzerinnen und -besitzer ihre Liegenschaften auch in Schuss halten, wenn sie die Kosten für Unterhalt und Sanierungen nicht mehr von den Steuern absetzen können. Ebenso muss sich zeigen, wie energetische Sanierungen vorankommen, wenn beim Bund die Abzüge dafür fallen.