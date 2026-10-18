In Städten von Lille im Norden bis ‌Marseille im Süden wurden Geschäfte geplündert und öffentliche Gebäude beschädigt. In Bordeaux drang ein maskierter Mob in die Residenz des örtlichen Präfekten ein. Zerschlagene Schaufenster, ausgebrannte Fahrräder und Graffiti zeugten von der Gewalt in der ‌Hauptstadt Paris. «Hier ist es wie in einem Kriegsgebiet», sagte der niederländische Unternehmer Tije De ​Boer. Er war nach eigenen Angaben mit seinen Kindern für einen Besuch bei einem Freund nach Paris gekommen.