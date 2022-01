So gewöhnten sich die Geschmacksnerven der Konsumentinnen und Konsumenten an weniger Süsse, berichtet die "SonntagsZeitung". Zwischen 2016 und 2018 sank der zugesetzte Zucker beispielsweise in den in der Schweiz verkauften Joghurts im Schnitt um 3,5 Prozent und in Frühstückscerealien um 13 Prozent.

Bis 2024 haben Hersteller und Detailhändler - darunter Nestlé, Migros, Coop und Emmi - eine weitere Reduktion von 10 Prozent bei Joghurts und 15 Prozent bei Cornflakes und Ähnlichem versprochen. Der Bund will die Zuckerreduktionen auf weitere Produkte ausweiten. Dabei nimmt sich die Behörde unter anderem Milch- und Süssgetränke vor.

(AWP/cash)