Swiss Life schrammt mit dem Jahresergebnis an den Analystenschätzungen vorbei. Mit 20 Milliarden Franken liegen die verdienten Bruttoprämien und Kommissionserträge am ganz unteren Ende der Erwartungen. Auch der operative Jahresgewinn in Höhe von 1,47 Milliarden Franken fällt tiefer als erhofft aus. Analysten gingen im Vorfeld von 1,53 Milliarden Franken aus, wobei der Lebensversicherungskonzern 70 Millionen Franken für einen Rechtsstreit in den USA zurückstellen musste. Ohne diese Rückstellungen hätte Swiss Life die Erwartungen locker übertroffen.

Gut kommt in Expertenkreisen auch die starke Eigenkapitalentwicklung an. Diese erlaubt es dem Unternehmen, den Aktionären trotz rückläufiger Gewinnentwicklung eine Dividende von 21 Franken je Titel zu entrichten. Nur die wenigsten Analysten hatten eine solche Dividendenerhöhung auf dem Radar.

Experten gewinnen dem vorliegenden Zahlenkranz mehr positive als negative Aspekte ab. Dazu zählen neben der Dividendenerhöhung auch die steigende Bedeutung des mit einer geringen Kapitalbindung einhergehenden Kommissionsgeschäfts sowie der erfreulich hohe Gewinnbeitrag aus der Vermögensverwaltung.

Raum für höhere Ausschüttungen

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär weiss sich die Swiss-Life-Aktie denn auch knapp zu behaupten. Zur Stunde verliert sie 0,1 Prozent auf rund 459 Franken.

Beobachtern zufolge hebt sich die Aktie von Swiss Life in Bezug auf die Dividendenrendite zwar nur unwesentlich von jenen anderer Schweizer Versicherungsunternehmen ab. Allerdings rechnen die Analysten über die kommenden Jahre mit weiteren Steigerungen. Gut möglich, dass der eine oder andere seine künftigen Dividendenerwartungen nun sogar unter positiven Vorzeichen überarbeiten muss.

Vontobel geht für die nächsten zwei Jahre von einer kontinuierlichen Erhöhung auf 24 Franken je Aktie aus. Die US-Investmentbank Citigroup sieht den Lebensversicherungskonzern für das Jahr 2022 sogar fast 25 Franken ausschütten. Ob diese Annahmen realistisch sind, wird sich zeigen müssen.

Parallel dazu kauft der Lebensversicherungskonzern eigene Aktien zurück. Das laufende Rückkaufprogramm dürfte eigenen Angaben zufolge bis Mai abgeschlossen sein. Von einem Nachfolgeprogramm ist noch nichts bekannt.

Mit einem Kursplus von fast 12 Prozent ist die Swiss-Life-Aktie gut ins neue Börsenjahr gestartet. Gegenüber dem Stand unmittelbar vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie vom Februar letzten Jahres bei etwas mehr als 520 Franken errechnet sich allerdings noch immer ein Minus von mehr als 10 Prozent.