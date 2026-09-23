Grund dafür ist die Zahlungsunfähigkeit der Unternehmen, da eine weitere Finanzierung bislang nicht gesichert werden konnte. Der Antrag wurde vorsorglich eingereicht und könnte bei kurzfristiger Finanzierung zurückgezogen werden, wie das Westschweizer Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Leclanché führt weiterhin Gespräche mit Kunden, strategischen Partnern und potenziellen Investoren, um die Finanzierung sicherzustellen.