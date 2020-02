Ein Hedge-Fonds in Dänemark, der im vergangenen Jahr einen Ertrag von 29 Prozent erzielte, hat Kreditausfallswaps (CDS) auf den weltweit zweitgrössten Autohersteller aufgestockt. Grund dafür ist die Annahme, dass die Tesla-Anleihen einfach zu teuer sind.

"Sie sind falsch bewertet", sagt Daniel Pedersen, Chief Investment Officer bei Asgard Credit Fund. Tesla könne im Verlauf des Jahres auf 'BB-' hochgestuft werden, aber selbst in diesem Szenario sei der Risikoaufschlag der Tesla-Anliehen noch zu klein.

Tesla hat am Markt viel Aufsehen erregt: Die kühnen Prognosen des Elektroautoherstellers verleiteten Leerverkäufer, gegen die Aktie zu wetten. Nachdem sich der Marktwert im bisherigen Jahresverlauf mehr als verdoppelt hat, befinden sich Leerverkäufer in einer ziemlich unangenehmen Lage.

Fehlbewertung am Anleihenmarkt

Die Dänen weisen aber auf den Unterschied zwischen Aktien- und Anleihenmarkt hin: "Wir denken, dass es eine Fehlbewertung am Anleihenmarkt ist, aber nicht unbedingt am Aktienmarkt", erklärt Pedersen in einem Bloomberg-TV-Interview am Mittwoch. Einige Unternehmensanleihe-Investoren betrachteten Tesla aus einem anderen Blickwinkel, sagt Pedersen.

Asgard erwarb Tesla-Kreditausfallswaps, um Long-Position in der Automobilindustrie auszugleichen. Anleger setzen CDS für negative Wetten ein. Sie werden ausgelöst, wenn ein Unternehmen seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommt.

Nun haben die starken Ergebnisse von Tesla in der vergangenen Woche zu einer Neubewertung des Kreditrisikos des Unternehmens geführt. So fielen die Kosten für eine fünfjährige Absicherung der Anleihen gegen Zahlungsausfall laut ICE Data Services am Dienstag auf ein Rekordtief. Aber für Pedersen haben die guten Tesla-Zahlen nichts an seiner allgemeinen Skepsis gegenüber den Anleihen geändert.

Europa-Autozulieferer bevorzugt

"Wir sind Anleiheinvestoren, nicht Aktieninvestoren. Wir müssen uns auf die Credit-Spread-Niveaus im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Risiken konzentrieren ", sagt er. "Aber manchmal verliebt sich der Markt einfach in ein paar Unternehmensanleihen. Und alle kaufen."

Pedersen sagt, ihm gefalle Teslas Fokus auf Elektroautos. Seiner Einschätzung nach gibt es bei Autozulieferern und europäischen Autoherstellern, die in den Markt für Elektrofahrzeuge expandieren, aber ein "besseres Chance-Risiko-Verhältnis". Sein 140 Millionen Euro schwerer Fonds hält Anleihen von den Autozulierern Faurecia und Adler Pelzer Holding.

In der Zwischenzeit ist die Nachfrage nach Hochzinsanleihen grösstenteils weiter gestiegen. Laut den Bloomberg Barclays Indexdaten sind die globalen Risikoaufschläge bei Hochzinsanleihen (High Yield) um etwa 60 Basispunkte enger als im August.

(Bloomberg/cash)