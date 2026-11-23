Das Werk in Estarreja südlich von Porto soll mehr als 1000 Mitarbeiter beschäftigen ‌und in erster Linie den steigenden Bedarf in bereits etablierten Märkten decken. «Es handelt sich hierbei vor allem um eine europäische Angelegenheit», sagte Rasmussen. Die Anlage ​werde aber auch aufstrebende Märkte in Afrika, Südosteuropa und ​dem Nahen Osten versorgen. Der Baubeginn ​ist nach Unternehmensangaben für die erste Hälfte des kommenden Jahres geplant, die Produktion soll ‌2030 anlaufen. Die portugiesische Fabrik wird für Lego die vierte in Europa und die achte weltweit.