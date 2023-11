Die verwalteten Vermögen lagen per Ende Oktober 2023 bei 435 Milliarden Franken, nachdem sie per Ende Juni 441 Milliarden erreicht hatten, wie der Zürcher Vermögensverwalter am Montag mitteilte. Ende 2022 verwaltete die Bank Kundenvermögen von 424 Milliarden. Analysten hatten im Schnitt nach zehn Monaten mit verwalteten Vermögen von 436 Milliarden Franken gerechnet.