Bei heutigen Renovationen geht es fast immer auch um energetische Massnahmen – von Dämmung über Fenster bis hin zur Wärmepumpe. Wie gelingt der Spagat, eine moderne Haustechnik und hohe Energieeffizienz einzubauen, ohne dass das Haus seinen ursprünglichen Charme und seine Seele verliert?

Es ist ein schwieriger Balanceakt, denn für jedes Gebäude muss ein Massanzug erstellt werden, es gibt keine vorgefertigten Lösungen. Wichtig ist, die Details genau auszuarbeiten und sie mit den Besitzern und Handwerkerinnen zu besprechen. Fenster sind die Augen im Gesicht eines Hauses. Ihnen gebührt die grösste Aufmerksamkeit. Neue Fenster haben meist viel dickere Profile als die alten und wirken schwerfällig. Indem man Fenster aufdoppelt, ertüchtigt, nur das Glas statt der ganzen Fenster auswechselt, kann die ursprüngliche Optik erhalten werden. Wichtig zu wissen: Die Energie und das CO₂, die für die Herstellung neuer Fenster aufgewendet werden, lassen sich durch die spätere Heizenergieeinsparung oft gar nicht kompensieren!