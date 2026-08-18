Rainer-Marc Frey stieg bereits 2017 beim kriselnden Derivateanbieter ein und baute sich bis 2018 eine Beteiligung von geschätzten 14 Prozent auf. Welche Pläne er mit Leonteq als grösster Einzelaktionär nun hat, bleibt offen. Leonteq kündigte für den 21. September eine ausserordentliche Generalversammlung an. Die Themen sollen demnächst bekannt gegeben werden.