Der Ja-Anteil zum Aktienrückkauf lag bei 82,8 Prozent. Frey hält inzwischen über seine Gesellschaft H21 Macro Limited knapp 30 Prozent an Leonteq. Letzte Woche kaufte er von der Bank Raiffeisen deren restliche 1,19 Millionen Leonteq-Papiere ab (Anteil: 6,5 Prozent). Zur Abstimmung war aber nur das zuvor von Frey gehaltene Aktienpaket (rund 23,3 Prozent) berechtigt.