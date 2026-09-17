Aktienrückkauf beantragt

Die Aktientransaktion erfolgt im Vorfeld der für den 21. September angesetzten ausserordentlichen Generalversammlung. An dieser soll über einen Antrag von Frey für ein Aktienrückkaufprogramm abgestimmt werden. Der Vorschlag sieht vor, dass Leonteq von Herbst 2026 und Ende Juni 2028 maximal 5 Millionen Namenaktien für einen maximalen Anschaffungswert von 100 Millionen Franken zurückkaufen soll.